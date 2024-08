UFFICIALE – Dellavalle rinnova e va in prestito al Modena

Percorso. Nato a Torino, muove i primi passi nella scuola calcio della Juventus e dopo cinque anni passa in una società affiliata a quella bianconera, il Chisola. Nel 2018, dopo una sola stagione, all’età di 14 anni il Torino lo nota e ne rileva le prestazioni: brucia presto le tappe e a 16 anni si mette in mostra nel campionato Under 18 con 19 presenze e 3 reti. Nelle due stagioni successive compie il salto di qualità in Primavera, collezionando in due stagioni 64 presenze, 6 gol e 4 assist. Annate che non passano inosservate ad Alberto Bollini, ct della Nazionale Under 19, che lo convoca nell’estate del 2023 per l’Europeo di categoria: la prima chance da titolare gli viene concessa in semifinale contro la Spagna e risponde con una grande prova nella vittoria per 3-2 degli azzurrini. In finale viene confermato nell’undici di partenza e l’Italia trionfa sul Portogallo, laureandosi campione d’Europa. Nella stagione appena conclusa ha ottenuto numeri impressionanti, sempre con la Primavera del Torino : da difensore centrale ha messo a referto 9 reti e 4 assist, indossando sempre la fascia da capitano. Ora lo attende la prima esperienza tra i grandi, con la maglia canarina.