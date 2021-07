UFFICIALE – Mihael Onisa si trasferisce al Pordenone

Il classe 2000 si trasferisce a titolo definitivo

Onișa, originario della Romania, è un giocatore di grande fisicità e corsa. Reduce dalla sua prima annata tra i professionisti, divisa in prestito tra Cavese e Imolese, in precedenza si era messo in evidenza nelle formazioni Primavera di Torino (capitano nella stagione 2019/20) e Virtus Entella"