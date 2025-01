Atalanta, non solo Lookman: contro i granata out Scalvini, Kolasinac in dubbio

Sabato 1° febbraio alle 18, l’Atalanta ospiterà il Torino per la 23ª giornata di Serie A. I granata arrivano al match con il morale alto dopo la convincente vittoria contro il Cagliari, mentre la squadra di Gasperini dovrà fare i conti con una situazione d’emergenza legata agli infortuni. L'ultimo impegno europeo contro il Barcellona, chiuso con un 2-2 prezioso per l’accesso ai playoff della nuova Champions League, ha lasciato il segno. Oltre alla stanchezza accumulata, la Dea ha perso due pilastri difensivi: Sead Kolasinac e Giorgio Scalvini. Il primo ha accusato un problema muscolare e rimane in dubbio per la sfida contro i granata, mentre il secondo ha subito una ricaduta alla spalla già infortunata a dicembre. Questa volta l’operazione sembra inevitabile, aggravando una difesa già priva di Kossounou, out fino ad aprile dopo l’intervento all’adduttore.

Vicini il rientro di Scamacca e l’arrivo di Maldini

Buone notizie per Gasperini sul fronte Gianluca Scamacca, che oggi ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo a Zingonia e potrebbe addirittura rientrare già sabato contro il Torino. Non ci sarà invece Ademola Lookman, fermo per un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori almeno un mese. Per questo l’Atalanta sta accelerando per Daniel Maldini, in arrivo dal Monza. La trattativa è ormai ai dettagli finali, con il trequartista ex Milan che è sempre stato la prima scelta per rinforzare l’attacco. L’arrivo di Maldini potrebbe avere ripercussioni su Nicolò Zaniolo, che già non è soddisfatto del minutaggio concesso finora. Con un altro attaccante in rosa, il rischio di trovare ancora meno spazio cresce, e proprio per questo la Fiorentina sta pensando di riportarlo a casa.