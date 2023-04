Commisso ancora contro Cairo: “Con il Toro non ha mai vinto nulla, io invece…”

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso quest'oggi è intervenuto in conferenza stampa. Tra i vari temi trattati, il presidente viola ha risposto anche ad una domanda sul poco spazio che i giornali concedono alla sua squadra in questa stagione in cui ha già raggiunto la finale di Coppa Italia e la semifinale di Conference League. Commisso ha risposto tirando in mezzo anche il patron del Torino Urbano Cairo: "I fatti parlano da soli. Da quando Cairo è presidente del Torino lo è stato senza vincere nulla, vediamo cosa succederà a noi ma sono già contento che dopo 4 anni abbiamo l’opportunità di vincere qualcosa". Non è la prima volta che arrivano attacchi da parte del presidente della Fiorentina nei confronti di quello del Toro. Già al termine della partita di Coppa Italia dello scorso 1 febbraio Commisso criticò aspramente Cairo e i suoi giornali. La questione legata al poco spazio per la Fiorentina concesso sui giornali è un problema che l'imprenditore italo-americano sente da parecchio tempo e per la quale si sente perseguitato e per la quale vede Cairo come uno dei colpevoli accusandolo di ignorare sui suoi giornali i risultati positivi della Fiorentina oppure evidenziandone i problemi.