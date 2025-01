Agroppi, la Figc fa dietrofront: niente minuto di silenzio in Arabia. Ecco perché

Questa sera prenderà il via il calcio italiano per il 2025 con la prima partita ufficiale che sarà la semifinale di Supercoppa Italiana in cui si affrontano Inter e Atalanta a Riad, in Arabia Saudita. Questa mattina dopo la terribile notizia della morte di Aldo Agroppi, la FIGC e la Lega Serie A avevano reso noto che per la partita di questa sera si sarebbe svolto un minuto di silenzio prima dell'inizio della prima semifinale di Supercoppa. Tuttavia, poche ore dopo la stessa Federcalcio ha fatto un passo dietro rinunciando al minuto di silenzio per la leggenda granata scomparsa proprio questa mattina. La motivazione di questa decisione è da ricercarsi nel fatto che la cultura araba non associ il silenzio al lutto e quindi si volevano evitare spiacevoli situazioni in cui il pubblico di Riad si mettesse probabilmente a fischiare andando a macchiare un momento di profondo cordoglio, come già successo un anno fa durante il minuto di silenzio per la morte di Gigi Riva sempre nella Supercoppa giocata in Arabia.