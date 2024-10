Serie A, anticipi e posticipi dal 14° al 18° turno: 5 gare per il Toro a dicembre

Le partite di dicembre del Torino: anticipi e posticipi dalla 14^ alla 18^ giornata

Il Torino dopo l'atteso derby con la Juventus e la sfida al Monza a novembre (che saranno intervallati dalla terza sosta di campionato per le nazionali) se la vedrà con un mese di dicembre ricco di ben cinque partite. La prima del 14^ turno per i granata sarà in casa contro il Napoli in data domenica 1 dicembre alle ore 15. Vanoli e i suoi andranno poi invece a far visita al Genoa e il fischio d'inizio di questo match del 15^ turno è in programma per sabato 7 alle 20:45. Arriva in seguito un'altra partita serale in trasferta per il Toro che venerdì 13 alle 20:45 sarà impegnato sul campo dell'Empoli nel 16° turno di Serie A e cercherà di vendicare l'eliminazione dalla Coppa Italia. L'ultima partita prima di Natale i granata la giocheranno in casa sabato 21 alle ore 15 per il 17° turno di campionato e lo faranno contro il Bologna. Il 2024 granata si chiude con la 18^ giornata che vedrà la truppa di Vanoli andare in trasferta ad Udine domenica 29 dicembre alle ore 12:30.