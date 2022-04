Serie A, giornata 31: turno chiave per la salvezza. Dove vedere le partite

Il Toro sfiderà la Salernitana, che è lotta per la salvezza. Sarà una partita importante: il Torino deve tornare a vincere

Redazione Toro News

Il Torino contro la Salernitana sarà l'arbitro della corsa salvezza. Mister Nicola deve tentare l'impossibile per una rincorsa sempre più complicata. Tante altre sfide importanti in questo weekend con molti scontri diretti.

LA CORSA SALVEZZA- Spezia e Venezia si sfidano in un match complicatissimo perché c'è in gioco la permanenza nella massima serie. Sia i liguri che i lagunari vengono da una pesante sconfitta, che ha complicato i piani di mister Thiago Motta e Paolo Zanetti. Partita difficile anche per l'Udinese e il Cagliari. Entrambe possono approfittare di un possibile passo falso della Sampdoria, impegnata contro la Roma reduce dalla super vittoria nel derby. A otto giornate dalla fine la lotta per la salvezza diventa sempre più contesa e i punti iniziano a valere oro. Il Verona gioca al Bentegodi contro il Genoa che con Blessin non ha mai perso. I gialloblù non hanno più niente a cui ambire, il Grifone invece deve assolutamente portare a casa un risultato positivo per continuare la striscia di risultati positivi iniziata con l’arrivo del mister tedesco.

LA CORSA ALL'EUROPA- Avrà anche l'Empoli una buona occasione per fare contenti i tifosi nel sempre attesissimo match contro la Viola. Gli empolesi possono fare lo sgambetto ai vicini fiorentini, in corsa per l'Europa, guadagnandosi i tre punti e raggiungendo definitivamente la salvezza. A contendere la corsa per le coppe continentali c'è anche la Lazio che si scontrerà sabato alle 18 con il Sassuolo. I neroverdi, reduci da un brillante 4-1 sullo Spezia, possono fare ripiombare nella disperazione i biancocelesti che hanno appena subito una pesante sconfitta nel derby.

LA LOTTA SCUDETTO- Il Milan sarà impegnato nel monday night con il Bologna. I rossoblù hanno appena ricevuto la notizia della malattia di Mihajilovic, però sono comunque vicinissimi alla salvezza. I rossoneri possono avere l’occasione giusta per prendere il largo sul Napoli. Gli azzurri giocheranno lo scontro diretto per la Champions con l’Atalanta. I partenopei in trasferta sono una macchina da gol però i bergamaschi sicuramente non vorranno sfigurare. Infine il match più atteso è quello fra Juventus e Inter. In palio c'è il tricolore: i bianconeri sono in ripresa, invece i nerazzurri devono difendere lo scudetto conquistato l'anno scorso con Conte in panchina.

DOVE VEDERE LE PARTITE

sabato 2 aprile - ore 15.00 Spezia-Venezia DAZN

sabato 2 aprile - ore 18.00 Lazio-Sassuolo DAZN

sabato 2 aprile - ore 20.45 Salernitana-Torino DAZN/SKY

domenica 3 aprile - ore 12.30 Fiorentina-Empoli DAZN/SKY

domenica 3 aprile - ore 15.00 Atalanta-Napoli DAZN

domenica 3 aprile - ore 15.00 Udinese-Cagliari DAZN

domenica 3 aprile - ore 18.00 Sampdoria-Roma DAZN

domenica 3 aprile - ore 20.45 Juventus-Inter DAZN

lunedì 4 aprile - ore 18.30 Verona-Genoa DAZN

lunedì 4 aprile - ore 20.45 Milan-Bologna DAZN/SKY