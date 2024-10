Serie A, la 7ª giornata: apre Napoli-Como, domenica chiude Fiorentina-Milan

Manca sempre meno all'inizio della 7ª giornata di Serie A. Le danze si apriranno oggi, venerdì 4 ottobre, con Napoli e Como che si affronteranno alle ore 18:30. A seguire in serata il Bentegodi sarà il teatro della sfida tra Verona e Venezia. La giornata continuerà sabato alle ore 15:00, con Udinese-Lecce. A seguire Atalanta-Genoa alle ore 18:00 e a chiudere ci sarà proprio Inter-Torino alle 20:45. La domenica andranno in scena ben cinque match: alle 12:30 Juventus-Cagliari, alle 15:00 giocheranno in contemporanea Lazio-Empoli e Bologna-Parma. In serata Monza e Roma si sfideranno all'U-Power Stadium ed infine a chiudere il turno saranno le formazioni di Fiorentina e Milan alle ore 20:45.