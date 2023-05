Serie A, la classifica aggiornata: lo Scudetto è del Napoli 33 anni dopo

Il Napoli è Campione d'Italia. La festa nella città campana è già impazzata. Decisivo il pareggio strappato a Udine. La gara è terminata 1 a 1 e la squadra di Luciano Spalletti l'ha ottenuto in rimonta. L'Udinese è così rimasta a meno due dal Torino, dopo che i granata avevano vinto la partita di Genova contro la Sampdoria di ieri, mercoledì 3 maggio. I bianconeri hanno 43 punti contro i 45 del Torino, che si trova appaiato con Monza e Bologna. Proprio gli emiliani hanno completato il trentatreesimo turno di campionato e hanno perso malamente ad Empoli per 3 a 1. I toscani si sono imposti abbastanza nettamente e sono così saliti a 35 punti, portandosi a più otto rispetto all'Hellas Verona, al momento terzultimo.

C'è quindi da dire che in questo sestultimo turno il Torino è stato l'unico a vincere tra le formazioni in lotta per piazzarsi all'ottavo posto. Detto della sconfitta del Bologna e del pareggio dell'Udinese, bisogna ricordare il rocambolesco pareggio per 3 a 3 della Salernitana e la sconfitta del Sassuolo a Roma con la Lazio. Infine, c'è stato anche l'1 a 1 tra Monza e Roma. La classifica dunque sorride ai granata che si trovano a un solo punto dall'ottavo posto della Fiorentina e sono a pari merito con Bologna e Monza.