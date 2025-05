Serie A, la classifica: il Como è decimo, l’Udinese raggiunge il Toro all’11°posto

Nella 35^ giornata di Serie A il Torino non è andato oltre un deludente pareggio per 1-1 in casa contro il Venezia nell'anticipo del venerdì ma nel pomeriggio del sabato sono arrivati due risultati che in ottica classifica non fanno il gioco dei granata. L'Udinese ha infatti vinto 1-2 sul campo del Cagliari portandosi così a quota 44 punti che valgono l'aggancio al Toro all'undicesimo posto. La squadra di Vanoli non è più infatti in decima posizione visto che è arrivato anche il sorpasso dal Como: la squadra di Fabregas si è imposta 0-1 a Parma e ha così potuto prendersi la parte sinistra della classifica in solitaria raggiungendo quota 45 punti.