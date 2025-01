Serie A, la classifica: Il Genoa sorpassa i granata, cadono Parma e Verona

Si è conclusa da poco l'ennesima domenica di calcio italiano, che ha portato nuovi verdetti e ha spostato la classifica. Dopo il pareggio nel derby della Mole oggi è stato il turno di alcune rivali granata, a partire dalla gara delle 12:30 tra Genoa e Parma, vinta per 1-0 dai grifoni, che hanno dunque sorpassato il Toro di una lunghezza. Rimane invece a 3 punti di distanza il Parma, che resta a 19 punti, proprio come il Verona, uscito sconfitto dal Maradona alle 20:45. Nel mezzo abbiamo assistito a Venezia-Inter, terminata 1-0 per i nerazzurri, e a Bologna-Roma, finita 2-2, con la squadra di Ranieri che rimane a +2 punti dal Torino.