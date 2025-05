Serie A, la classifica: il Torino decimo a 44 punti in attesa delle partite di domani

Nell'anticipo del venerdì il Torino ottiene un punto nella gara casalinga contro il Venezia di Eusebio di Francesco. I granata salgono a 44 punti che valgono il decimo posto in solitaria, in attesa delle partite di domani mentre i lagunari con questo pareggio vanno a 26 punti che valgono il 18° posto e non escono dalla zona retrocessione. I granata rimangono in decima posizione in attesa del Como che dista solo due lunghezze e l'Udinese, undicesimo, fermo a 41 punti.