Serie A, la classifica: la Juventus cade contro la Roma e resta a +4 sul Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite della domenica in attesa del Toro in campo domani sera

La domenica di Serie A, in cui si disputa il 25° turno, si è aperta con la sfida salvezza Spezia-Verona. Il risultato finale è stato un 0-0 che mantiene inalterate le distanze in classifica. I liguri si portano a quota 21 punti restando a +3 sui veneti che sono la prima squadra inseguitrice con 18 lunghezze.

L'Inter alle ore 18 ha vinto 2-0 contro il Lecce a San Siro e questo successo permette ai nerazzurri di riprendersi il secondo posto in solitaria dopo la sconfitta di ieri del Milan. La squadra di Inzaghi si trova infatti ora a 50 punti a -15 dal Napoli capolista e due lunghezze sopra la Lazio terza. Il Lecce invece con questa sconfitta rimane fermo in classifica con 27 punti, un bottino che vale il 14° posto assieme al Sassuolo.

In serata è infine arrivato il successo della Roma che ha vinto lo scontro diretto contro la Juventus per la qualificazione alle prossime coppe europee. I giallorossi hanno battuto 1-0 i bianconeri e ora si trovano al quarto posto con il Milan a quota 47. La squadra di Allegri invece rimane ferma al settimo posto a quota 35 al pari del Bologna che sfiderà il Torino domani sera. I granata hanno fin qui ottenuto 31 punti e in caso di successo contro i felsinei potrebbero accorciare in classifica proprio su di loro e sulla Juventus.