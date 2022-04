Serie A, la classifica: Toro a -3 dal decimo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite domenicali del 34^ turno

E' un Torino che punta alla parte sinistra della classifica. Dopo i risultati della giornata di ieri, che hanno visto i granata superare 2-1 lo Spezia, la distanza dal 10° posto si è ridotta a sole 3 lunghezze. Il Sassuolo infatti, è attualmente a quota 46. Tanto per gli uomini di Juric quanto per quelli di Dionisi le partite giocate sono 33. Nella giornata di oggi - domenica 24 aprile - invece, sono arrivati risultati importanti in ottica salvezza.