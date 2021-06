UFFICIALE: Andreazzoli è il nuovo allenatore dell’Empoli

L'allenatore toscano torna alla guida della formazione azzura dopo la parentesi tra il 2017 e il 2019

L'Empoli era da settimane alla ricerca di un nuovo tecnico dopo aver perso il proprio allenatore, Alessio Dionisi, che ha firmato con il Sassuolo. Adesso la società toscana ha ufficializzato chi sarà alla guida della squadra per la prossima stagione: si tratta di Aurelio Andreazzoli. Il tecnico di Massa torna ad allenare la formazione azzurra dopo la parentesi tra il 2017 e il 2019, conclusa con la retrocessione in Serie B. Andreazzoli ha firmato con l'Empoli un contratto fino al 2022 con opzione di rinnovo per un'altra stagione. Di seguito l'annuncio del club toscano pubblicato sul proprio sito ufficiale.