Sassuolo, ufficiale non è Giampaolo il nuovo tecnico: è stato scelto Dionisi

Il club lo ha annunciato negli scorsi minuti sui propri canali ufficiali

Marco Giampaolo non sarà il nuovo allenatore del Sassuolo. Gli emiliani hanno optato per un altro nome, ovvero quello di Alessio Dionisi. Dopo aver vinto il campionato di Serie B con l'Empoli, Dionisi esordirà in Serie A sulla panchina neroverde del Sassuolo. Lo ha annunciato il club stesso, con un comunicato ufficiale. Dionisi ha firmato un contratto di due stagioni. La presentazione ufficiale avverrà nelle prossime settimane. Giampaolo, pertanto, per il momento resta a libro paga del Torino, club con il quale ha ancora un contratto in essere fino al giugno 2022.