Le scuse ai tifosi si fanno sul campo

La rocambolesca vittoria con il Verona lascia aperto qualche spiraglio di quailificazione in Conference, ma non nasconde i tanti problemi che stanno zavorrando questo fine di stagione. Al netto delle buone sorprese Savva e Dellavalle, la partita è stata giocata dal resto della squadra in modo svogliato e approssimativo, e solo una serie di coincidenze favorevoli (marce rara in casa Toro) hanno evitato di scrivere già la parola fine su una stagione giocata con troppo poco spirito guerriero. Per spiegare l'approccio sbagliato alla gara il mister ha fatto riferimento agli ingloriosi accadimenti di Superga, ma ad un'analisi ravvicinata i primi 70 minuti della partita sono stati in fotocopia con la scialba prestazione vista con il Frosinone. Ma anche ammesso e non concesso che siano stati gli strascichi dello scandalo a piombare la resa dei giocatori, il problema non solo resta, ma diventa ancora più grave.

Il video postato da Gemello rappresenta il punto più basso mai raggiunto nel rapporto tra tifosi del Toro e giocatori, ed è destinato a lasciare segni profondi anche nel futuro. Le poche smozzicate offese biascicate da qualche viziato pedatore di mediocre caratura potrebbero anche lasciare il tempo che trovano, se non aprissero in modo impietoso uno squarcio tremendo sul modo in cui i tifosi granata vengono percepiti. Siamo, ai loro occhi, dei rompiballe che se la menano con vecchie storie ormai dimenticate e che devono limitarsi a pagare il biglietto e ringraziare per l'opportunità di vederli scendere in campo. Una squadra compatta e decisa a scusarsi con i propri sostenitori avrebbe usato l'opportunità di Verona per mostrare muscoli e garretti e dimostrare con i fatti che tiene ai propri tifosi, ma evidentemente la compagine guidata da Juric questi attributi non li ha, e si è consegnata mani e piedi legati ad un Verona chiaramente non irresistibile. Si vede però che gli dei del calcio avevano altri progetti, e viste le scarse attitudini dei nostri pedatori al gol, hanno mandato in campo una Dea Fortuna per una volta senza benda che ha confezionato un finale imprevedibile.

A contribuire alla rimonta sono stati due giovani della primavera mandati in campo da Juric non tanto per fulminea intuizione, ma piuttosto per dare loro una piccola soddisfazione a campionato ormai di fatto finito (sull'1-0 per il Verona). Il gol di Savva e la difesa di Dellavalle hanno stravolto la gara, dimostrando che i giovani vanno testati in campo, e non lasciati in panchina ad assorbire conoscenze e abilità per un magico processo di osmosi. Forse sarebbe stato utile dare fiducia ai più giovani anche prima, in gare che i titolari hanno giocato in ciabatte. Vedremo ora cosa faranno il mister ed i giocatori dell'inattesa opportunità regalata dal fato a Verona. Se davvero la squadra vuole fare ammenda dell'insulto portato alla nostra storia e alla nostra passione, giochi due partite memorabili dedicate ai tifosi e prima di cominciare, allo stadio Grande Torino, vada umilmente sotto la curva Maratona a trovi modo di rendere omaggio a quegli Invincibili di cui qualche leone da pullman non conosce i nomi e la storia, ma a cui deve l'onore di indossare la maglia di una delle società più gloriose al mondo.

