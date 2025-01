Toro a metà 

Nuovo appuntamento con "Granata dall'Europa", la rubrica su Toro News di Michele Cercone

7 gennaio 2025

Il Toro arriva al giro di boa del campionato con soli 21 punti e appena quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Con 19 goal segnati e 24 subiti è tra le squadre meno efficaci in attacco e più permeabili in difesa. Dopo un avvio sorprendente, dovuto anche ad una serie di episodi fortunati, il rendimento della compagine si è livellato verso il basso, complice anche l’infortunio di Zapata. Non si è mai però trattato di un campionato a due facce. I problemi e le criticità erano emersi con chiarezza già dalle prime giornate e poco o nulla è stato fatto per affrontarli. Il dato sotto gli occhi di tutti è sempre stato quello di una difesa completamente smantellata in estate e ricostruita male e in fretta, nonostante i mezzi e il tempo a disposizione. Le prime buone prove di Coco e la crescita innegabile di Milinković hanno dato una mano di vernice alla brutta tela messa insieme dalla società, ma alle prime vere difficoltà l’impianto difensivo non ha retto l’urto.

Lo stesso scenario si è ripetuto con gli esterni: la vendita improvvisa di Bellanova e l’acquisto di giocatori di seconda fascia come Sosa e Pedersen hanno aperto un vero e proprio baratro di qualità. Anche a centrocampo la scelta di scommettere su Gineitis non ha pagato e l’usato a basso costo Linetty-Tameze non si e’ certo rivelato sicuro; anzi ha privato Vanoli della qualità che il suo tipo di gioco richiederebbe. Il reparto offensivo era quello sulla carta meglio strutturato e in effetti il trio di attaccanti Zapata-Sanabria-Adams aveva cominciato a prendersi sulle spalle la squadra, lasciando immaginire una stagione con qualche soddisfazione.

L’infortunio di Duván ha messo una pietra tombale sulle aspirazioni di questo campionato aprendo una voragine che va colmata (o almeno ridotta) con un acquisto veloce e mirato. Questo è quello che i tifosi chiedono e di certo meriterebbero, ma 20 anni di mercati invernali di questa società hanno insegnato che le toppe sono state il più delle volte peggio dei buchi, quindi meglio non illudersi troppo. Come giustamente Vanoli ha affermato, i 21 punti sono quelli che questa squadra vale. Questo esiguo bottino (6 punti meno dello scorso anno) zavorra già qualsiasi ambizione che non sia la permanenza in serie A, che potrebbe essere raggiunta senza troppi patemi grazie a qualche intervento mirato sul mercato. Senza innesti di qualità, si aprirebbero invece scenari inquietanti. Il trend delle ultime 15 gare è da retrocessione, e nelle prossime quattro partite la possibilità di racimolare punti e’ esigua. Senza arrivi di buon livello la probabilità di ritrovarsi invischiati a metà febbraio nella palude della lotta per non retrocedere è piuttosto concreta. A corredo di questa prima deprimente metà di campionato, tocca anche sentir dire all’allenatore che avere un altro giocatore del livello di Ricci sarebbe troppo per il Toro. Una dichiarazione che fa sorgere qualche dubbio sul fatto che il mister abbia davvero capito quello che i tifosi cercano di spiegare a Cairo con l’incessante contestazione. Vanoli puo’ comunque dormire sonni tranquilli: per le poche ambizioni che la società si prefigge basta ed avanza questo Toro a metà e, come il passato insegna, è molto più probabile che si scelga di sacrificare il Ricci/1 sull’altare del bilancio, piuttosto che ''sprecare'' risorse per il lusso di un Ricci/2 in panchina.

