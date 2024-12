Il non-calcio

Non si tratta di gettare addosso al mister le colpe della società, ma di riconoscere che al giro di boa della stagione le scelte di moduli, uomini e sistemi di gioco sono ancora in pieno rodaggio e spesso non adeguati. La partita di Udine non fa eccezione, e il punticino portato a casa e' un brodino tiepido che non nutre l'asfittica classifica, rafforzando invece l'ipotesi di un campionato da vivere guardandosi costantemente le spalle. Difficile capire dove Vanoli abbia visto lo spirito Toro nella gara con i friulani, segnata dal trotterellare in campo, da appoggi elementari sbagliati da pochi metri e da due gol presi da calcio d'angolo con la difesa schierata senza criterio. Solo quando si e' visto con le spalle al muro il mister e' stato costretto a prendere dei rischi, e un Adams in formato Empoli gli ha probabilmente salvato la panchina. Raggiunto il 2-2 Vanoli ha di nuovo chiamato tutti a difendere un punticino che sa di poco, ma che è pienamente in linea con la sua filosofia accontentista. Nelle ultime 13 partite il Toro ha fatto appena 9 punti con solo due vittorie.