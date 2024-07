Il nuovo Toro riparte dal Fila. C’è cassa per il mercato, aspettiamo i rinforzi

Un pò acerbo nell'accompagnare l'azione, ma preciso nei passaggi. Avviati i contatti per Albian Hajdari, difensore svizzero del Lugano. Classe 2003, è alto 189 centimetri ed è stato un giocatore della Juventus, pur non giocando mai. Nazionale svizzero, nella scorsa stagione Hajdari ha giocato 45 partite fra Super League, Coppa Svizzera, Conference League e qualificazioni all'Europa League, condite da 3 gol e 1 assist. Duttile e dotato di forza fisica, possiede un buon piede mancino. La strategia per la difesa, ad oggi, è questa: Coco per sostituire Djidji/Buongiorno, Hajdari per sostituire Rodriguez, poi uno tra Pirola e Bijol, anche se l'Udinese chiede 15 milioni, troppi per ora. Tra gli altri giocatori monitorati registriamo Leoni (d, Sampdoria), Pobega (c, Milan), Thiago Romano (a, Panatinaikos), Esposito (a, Inter), Welington (d, San Paolo), Solet (d, Salisburgo), Baniya (d, Trabzonspor). Per quanto riguarda la punta, si è aperta la pista Che Adams, nazionale scozzese, attualmente svincolato dopo 5 stagioni al Southampton. Al momento le richieste del procuratore sono ritenute elevate, ma è un obiettivo concreto. Giovedì 18 i granata partono per il ritiro per Pinzolo, qualche cosa inizia a muoversi, ma occorre davvero far presto, anche perché l'esordio stagionale in Coppa Italia (Torino-Cosenza) è l'11 agosto, e il Campionato inizia per noi il 17 agosto (tra un mese) con la trasferta complicata di San Siro con il Milan.