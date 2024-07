Non è un Buongiorno, ma grazie di tutto Ale

Quella di Bongio resta una bellissima storia granata. Di una bandiera del Fila che purtroppo non è riuscita a sventolare in Europa con la maglia granata. E persino il suo addio non lascia veleno con lui. Il Presidente Cairo e tutta la dirigenza ne è sicuramente cosciente e quindi solo una seria campagna di rafforzamento può far restare vicino alla squadra e alla società il popolo granata. Il numero di abbonamenti sarà la prima cartina di tornasole.