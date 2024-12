La discesa

Nuovo appuntamento con "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su Toro News di Enrico Tardy: "Abbiamo perduto la metà delle gare disputate dimostrando limiti di organico veramente significative..."

Enrico Tardy Columnist 2 dicembre 2024 (modifica il 2 dicembre 2024 | 22:02)

Con una raggelante media di cinque punti nelle ultime dieci gare il torello si accinge ad affrontare due trasferte complicate contro Genoa ed Empoli

fondamentali per non essere completamente risucchiati verso il fondo della classifica. Abbiamo perduto la metà delle gare disputate dimostrando limiti di organico veramente significative e quando, come nella partita di ieri, facciamo leggermente meglio del solito (e poco ci vuole...) dobbiamo comunque ringraziare un ottimo Vanja sempre decisivo nelle gare disputate con una maggiore intensità ed aggressività. Poco di cui gioire.

Ci sono calciatori che stanno disputando una stagione inguardabile pur non essendo dei calciatori così scadenti dal punto di vista tecnico: Vlasic su tutti,

non capisco come abbia fatto a ridursi a non riuscire a stoppare un pallone, Sanabria, perennemente con lo sguardo enigmatico di chi non sa bene che ci sta a fare lì, Gineitis, sì è vero è giovane ma combina poco o nulla di significativo, Borna Sosa quando è sceso in campo ha commesso errori in serie, insomma la concomitanza di vari fattori mette quell'ansia dei tempi delle spizzate di Stellone e delle discese di Pancaro...

A ciò si aggiunga l'autogol surreale di Masina a Roma e l'errore di Coco ieri racchiusi in poche giornate di campionato e l'euforia non potrà che pervadere i nostri stati d'animo. L'attenzione poi, rivolta al chiacchiericcio sul passaggio di proprietà certo non aiuta l'ambiente ed i calciatori e soprattutto è indispensabile si materializzi celermente in qualcosa di concreto e soprattutto migliore della gestione attuale. Non vorrei che tra la notizia dell'interessamento di un "fondo" e l'altro alla fine ci trovassimo sul "fondo" sì ma della classifica... Tutti, tale è l'esasperazione accumulata, aspettiamo ed auspichiamo un cambiamento dando per scontato ci offra prospettive più soddisfacenti. Oltre ad augurarci sia realmente così, non dobbiamo dimenticare però che non rimarremo in serie A senza finire al quart'ultimo posto della classifica dunque pedalare...

Avvocato penalista, appassionato di calcio (ha partecipato al corso semestrale di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso Università di Milano), geneticamente granata, abbonato al Toro da circa trent’anni.

