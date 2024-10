Nel segno di Vanja

Ebbene sì, un ruolo decisivo nelle vittorie di questa stagione ha la firma di Vanja. Io per primo, che non lo reputo tecnicamente all'altezza (non mi riferisco certo a quella fisica...), ritengo corretto riconoscerne i meriti. Contro il Como ha sbrogliato situazioni non semplici eseguendo interventi

Dimenticavo..., un buono spirito di squadra. Questa volta il ragazzino ci ha tolto le castagne dal fuoco dunque le endorfine appannano i giudizi su una gara giocata male nel primo tempo, un po' meglio nel secondo con errori gravi e casualmente non decisivi dei vari Coco, Vojvoda ecc. Contagiosa la carica di Vanoli, assente ancora una identità di squadra. Per la cronaca, abbiamo 5 punti in più dello scorso anno, non pochi. Insomma è un torello contraddittorio, mai in passato avremmo pensato di aggrapparci a Vanja per vincere le partite, dalla cifra tecnica modesta, in un campionato dove poche squadre sanno difendere, ma che trasmette qualcosa di positivo o almeno ci prova.