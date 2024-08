Amichevoli estive granata: la classifica

Torna un nuovo episodio di 'Lasciarci le penne' la rubrica di Marco Bernardi: "Periodo di amichevoli, questo, nel cuore dell'estate, quando il caldo ti toglie la forza per respirare..."

Marco P.L. Bernardi 2 agosto

Periodo di amichevoli, questo, nel cuore dell'estate, quando il caldo ti toglie la forza per respirare, quando anche muoversi diventa un'impresa simile a quella compiuta da chi scala gli Ottomila e deve strappare all'inedia mortale ogni passo. Ci vengono propinate strane partite di durata variabile, suddivise in tempi dal numero imprevedibile che spesso strappano sonori sbadigli, come certi film d'autore che piacciono solo ai critici. Ogni tanto una manciata di pepe la getta il fascino dell'avversario esotico: l'attuale trasferta in terra francese porta una ventata di Europa che ormai percepiamo soltanto più nella stagione in cui tutte le competizioni vanno in letargo, anche se barattare la visione di una qualunque delle gare olimpiche con una sfida tra giocatori imballati dalla preparazione e non ancora del tutto avvezzi agli schemi può risultare una scelta al limite dell'autolesionismo. Eppure nel passato ci sono stati match, tra quelli del calcio estivo, che hanno avuto l'appeal dell'evento di cartello: se ne discuteva per settimane come di partite vere, sembravano contare quasi come gli incontri che nei mesi a seguire avrebbero portato punti pesanti.

Riprendiamo il gioco delle liste, allora. Andiamo a caccia di vecchie supersfide in grado, all'epoca, di far venire brividi di emozione anche nella canicola e di monopolizzare i discorsi sotto l'ombrellone. Mai come in questo caso l'hit parade sarà guidata dai ricordi, che sanno trasformare in oro i metalli meno nobili. Sarà un modo per rivivere i salti mortali fatti per trovare qualcuno con un televisore nella sperduta località al mare o sui monti che potesse farcela vedere, quella partita ambita, quando ancora toccava ingegnarsi per trovarla, oppure imbarcarsi in trasferte improvvisate su treni soffocanti di caldo. Momenti scomodi, belli come l'entusiasmo giovane con il quale venivano vissuti. Eccovi la mia quaterna:

1) Torino-Fiorentina 2-1 (22 agosto 1990): Martin Vazquez si presenta con un goal capolavoro, sombrero sulla difesa viola e pallonetto quasi dalla linea di fondo campo, e accende l'entusiasmo della Maratona itinerante giunta a Saint Vincent per applaudirlo. Con quella prodezza ci regala un semplice Torneo Baretti, ma tutti abbiamo iniziato a intravvedere Amsterdam all'orizzonte.

2) Ajax-Torino 2-1 (7 agosto 1987): partita di cartello contro un Ajax stellare, attesa con impazienza nei giorni precedenti. Polster apre le danze su rigore e Rijkaard ribalta il risultato con una doppietta a fine primo tempo. I granata attaccano per tutta la ripresa, ma il risultato non cambia. Però che fascino quella sfida!

3) Torino-Atletico Mineiro 0-3 (13 agosto 1987): esibizione ferragostana a Sanremo, davanti a ottomila spettatori, tifosi granata strappati alle spiagge, che gremiscono lo stadio locale. Polster questa volta il rigore se lo fa parare e i brasiliani dilagano nel secondo tempo, ma l'atmosfera che si respira vale la delusione per una sconfitta che non fa male.

4) Genoa-Torino 1-1 (12 agosto 1995): trasferta genovese in occasione della prima edizione del Trofeo Spagnolo per veder giocare Hakan Şükür, l'attaccante turco appena arrivato e di cui si dicevano meraviglie. Lui ci ripagò con un siluro nel sette dalla distanza, convincendoci di avere tra le mani un fenomeno. Se lo fosse veramente non lo sapremo mai: due mesi dopo, a ottobre, se ne ritornò mestamente in patria, bruciato in fretta.

Ora ditemi le vostre: queste sono solo alcune delle infinite ipotesi e domani si potrebbe riscrivere la classsifica.

A proposito, buona amichevole con il Metz a tutti. Non so se sarà degna di finire in classifica: nel caso, aggiungetela.

