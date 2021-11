Torino: la Roma gioca in verticale, ma concede molte occasioni agli avversari

Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Importante sarà non lasciare campo a Zaniolo. Il numero 22 è il giocatore che potrebbe cambiare l'inerzia della partita da un momento all'altro"

Lello Vernacchia

Nella quattordicesima giornata di campionato il Torino di Ivan Juric sarà impegnato nella complicata trasferta a Roma. Allo stadio Olimpico la squadra granata affronterà i giallorossi allenati da José Mourinho reduci da una bella vittoria in Conference League. Anche il Torino arriva in fiducia al match in programma oggi domenica 28 novembre alle ore 18 grazie alla vittoria con l'Udinese di lunedì scorso.

LA PARTITA - Dopo l'impegno Europeo di giovedì, la speranza è che la Roma arrivi a questo match a corto di energie. La buona notizia per i granata è che ai giallorossi mancheranno due titolarissimi in mezzo al campo come Veretout (squalificato) e Cristante (positivo al Covid). Nonostante queste assenze la Roma certamente proverà a fare la partita: dal canto suo il Torino dovrà essere molto bravo in fase difensiva a non concedere le imbucate nella zona centrale del campo. Ancora una volta Bremer avrà il suo bel da fare: davanti ci sarà Tammy Abraham, attaccante veloce e abile tecnicamente che giovedì ha segnato due reti.

GIOCO IN VERITCALE - Il Torino dovrà essere molto attento nelle coperture preventive: la Roma gioca soprattutto in verticale, ma concede anche diverse occasioni agli avversari. Proprio per questo i ragazzi di Juric dovranno sfruttare le occasioni ed essere molto cinici sotto porta. Anche le palle inattive saranno determinanti: i giallorossi son ben piazzati fisicamente con i centrali Mancini, Ibanez e Smalling molto abili nel colpire di testa. Importante sarà non lasciare campo a Zaniolo. Il numero 22 è il giocatore che potrebbe cambiare l'inerzia della partita da un momento all'altro: dopo le due panchine consecutive in campionato, con lo Zorya ha disputato una grande partita. L'esterno è in fiducia e i suoi strappi sulla fascia potrebbero diventare determinanti.

