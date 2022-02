Toro, attento: la Juventus ha ripreso consapevolezza, ma il Derby è una gara a parte

Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "Il Derby arriva in un momento in cui la Juventus è in fiducia. Con l'arrivo di Vlahovic nel mercato invernale la squadra bianconera ha cambiato modulo e atteggiamento"

Lello Vernacchia

Tutto pronto: tra poche ore andrà in scena la stracittadina tra Juventus e Torino. Alle 20.45 all'Allianz Stadium i granata di Juric cercheranno il riscatto dopo la sconfitta con il Venezia di sabato scorso tra le mura amiche. Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Bonucci, Chiellini, Bernardeschi e dello squalificato Danilo, mentre tra le fila granata assenti Pjaca e Zaza per scelta tecnica (QUI i dettagli), oltre agli infortunati Praet, Edera e Fares.

LA PARTITA - Il Derby arriva in un momento in cui la Juventus è in fiducia. Con l'arrivo di Vlahovic nel mercato invernale la squadra bianconera ha cambiato modulo e atteggiamento con cui affronta le partite: perlomeno è questo che si è visto nelle ultime tre gare con Verona, Sassuolo e Atalanta. Il Torino dovrà essere bravo ad arginare l'offensiva della Juve: determinante sarà il duello tra l'attaccante serbo e Gleison Bremer. Il difensore granata - quando l'attaccante vestiva ancora la maglia della Fiorentina - era stato in grado di arginarlo molto bene.

PRESSING - Sarà importante la pressione che Juric deciderà di fare ai bianconeri. Se i granata dovessero andare a pressare alto, i bianconeri con le loro qualità potrebbero venire fuori e avere tutto il campo aperto. Per questo la squadra dovrà essere molto brava e compatta creando tanta densità in mezzo al campo e non permettere l'uscita facile ai bianconeri. Bisognerà fare attenzione anche alle giocate dei singoli: la Juventus ha giocatori come Dybala e lo stesso Vlahovic in grado di inventarsi qualcosa in qualsiasi momento. Per questo la retroguardia granata non dovrà concedere spazio agli avversari. Per portare a casa il risultato i granata dovranno disputare una gara tatticamente perfetta: poi si sa, il Derby è sempre il Derby e può succedere di tutto...

