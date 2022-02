Torino, i convocati di Juric per il derby: assenti Pjaca e Zaza per scelta tecnica

La lista dei giocatori scelti da Ivan Juric per affrontare il derby della Mole

Sono 24 i giocatori del Torino convocati da Ivan Juric per il derby della Mole numero 205 in programma questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Nella lista dei giocatori granata spicca l' assenza di Marko Pjaca, non convocato nemmeno Simone Zaza. I due sono rimasti fuori per scelta tecnica. I loro forfait si aggiungono a quello di Dennis Praet, operato in settimana per l'infortunio al piede destro, insieme a quello dei lungodegenti Simone Edera e Mohamed Fares. Ritorna invece a disposizione di Juric, dopo l'assenza contro il Venezia, Pietro Pellegri.