Uno, dos, tres, Toro…

Dal tormentone musicale estivo al caldo del Grande Torino il passo è breve. Eccoci di nuovo sui gradoni dello stadio a tifare i nostri eroi, compatti e coriacei interpreti di una gara complicata e bloccata. La "querelle" portieri del Toro non avrà fine, la vivremo fino a che la società, invece di contattare, bloccare, sognare estremi difensori di mezza Italia senza concludere nulla, si deciderà ad acquistarne uno affidabile e costante nel rendimento. Contro la Lazio Vanja ha disputato un'ottima gara, ma siamo qui a manifestare il nostro stupore proprio per le sue buone parate quasi rappresentasse l'eccezione per un portiere. Ciò detto, complimenti a lui. Sarò sempre dalla parte dei calciatori in maglia granata a patto di vederne impegno e dedizione, indipendentemente dalle qualità tecniche (ove esistenti).

Tornando alla gara contro la Lazio, ho visto un buon Toro caratterialmente ed agonisticamente, con note di merito per tanti calciatori, alcuni in passato oggetto di critiche, tipo Linetty, che hanno evidenziato miglioramenti sostituendo l'impegno alle parole. Rimane un Toro nella fisionomia molto simile a quello dello scorso anno, ottimo pressing, difesa tosta, difficoltà ad entrare in area con tanti uomini e a fare gol. A lungo andare i numeri non esaltanti di Pellegri e Sanabria potrebbero diventare un problema. Sinceramente un mestierante dell'area di rigore ci servirebbe assai, molto di più di altri calciatori. Dal campo, meglio, dall'approccio di questo Toro alle gare, abbiamo le migliori sensazioni di una squadra seria, come dice Juric, e questo è indubbiamente un suo merito. Per chiudere confesso di ritenere Rodriguez un difensore di sinistra di grande livello, acquistato per fare il vecchio terzino fluidificante oggi si dice "quinto", si è riciclato splendidamente in questo nuovo ruolo oltre tutto con un sinistro raffinato. Questo è il calcio.