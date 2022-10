LIVE! Napoli-Torino 3-1

Benvenuti alla diretta testuale della sfida tra il Napoli di Luciano Spalletti e il Torino di Ivan Juric dell'ottava giornata di Serie A. Queste due squadre tornano a giocare dopo un weekend di pausa per le partite delle Nazionali. Nell'ultimo turno i granata sono stati sconfitti in casa per 0-1 dal Sassuolo. Gli azzurri invece sono riusciti a vincere 1-2 a San Siro contro il Milan. In classifica il Napoli si trova in testa con 17 punti mentre il Toro ha raccolto 10 punti che valgono l'ottavo posto al pari della Juventus.