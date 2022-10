Lukic pre Napoli-Torino: “Dobbiamo essere più furbi per non prendere gol alla fine”

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Napoli e Torino, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, Sasa Lukic è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Tutti fanno fatica contro di noi ma prendiamo sempre gol nei minuti finali. Dobbiamo gestire meglio i minuti finali contro le big perché facciamo grandi prestazioni ma prendiamo sempre gol. Secondo me dobbiamo parlare di più tra di noi in campo, essere più furbi e mostrare più carattere. Sono cose che non c'entrano col mister, siamo noi che stiamo in campo. Restiamo positivi, abbiamo parlato tanto dopo le Nazionali su queste cose e sono sicuro che risolviamo questo problema".