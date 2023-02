LIVE! Torino-Cremonese 1-0

Benvenute/i alla diretta testuale di Torino-Cremonese, partita valida per la 23^ giornata di Serie A. I granata vogliono rifarsi dopo la sconfitta di settimana scorsa subita per mano del Milan a San Siro dove si è imposto 1-0. Anche i grigiorossi sono reduci da una partita persa nell'ultimo turno, ospiti del Napoli capolista i giocatori della Cremonese hanno perso per 3-0. In classifica il Toro ha 30 punti e stasera vuole vincere per riprendersi il settimo posto e arrivare al derby davanti alla Juventus. Gli ospiti invece sono ultimi con sole 8 lunghezze raccolte fin qui.