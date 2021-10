LIVE! Torino-Genoa 2-0

Segui con noi la diretta testuale del match che vede opporsi Torino e Genoa nella nona giornata di Serie A

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale del match che vede affrontarsi Torino e Genoa, valido per il nono turno del campionato di Serie A. I granata di Ivan Juric sfidano i rossoblù per cercare di tornare al successo dopo due sconfitte consecutive. La vittoria per il Toro manca dalla quarta giornata quando in trasferta si impose 1-2 sul campo del Sassuolo.