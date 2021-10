Torino-Genoa, Juric: “La squadra fa buone cose. Sanabria deve segnare di più”

Le dichiarazioni direttamente dall'Olimpico Grande Torino pochi minuti prima della sfida dei granata contro il Genoa

Pochi minuti prima dell'inizio del match Torino-Genoa, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn rilasciando le seguenti dichiarazioni: "A volte ti gira bene e altre male nel calcio. In questo momento la squadra fa delle cose positive e altre negative come è giusto che sia. Non c’è nulla che mi ha dato fastidio in particolare. Le occasioni da gol c’erano e ne possono arrivare altre, dobbiamo migliorare in tanti aspetti sulla fluidità di gioco e certamente dobbiamo lavorare su questo. Sanabria? Qualche gol in più ci vuole ma è stato anche sfortunato. Deve continuare così con la tecnica che ha e che fa girare la squadra ma se sei il numero 9 devi fare più gol".