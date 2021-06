Torino, gli Europei non rilanciano Linetty: segna un gol ma poi resta nell’ombra

Il centrocampista del Torino non si è messo particolarmente in luce durante gli Europei con la sua Polonia

Federico De Milano

Il centrocampista del Torino Karol Linetty ha già salutare gli Europei in quanto la sua Polonia è stata eliminata dalla competizione dopo essersi piazzata al quarto posto nel girone E. La nazionale polacca ha deluso le aspettative che c'erano in questa importante manifestazione continentale dato che è riuscita a collezionare solamente un punto in tre partite. Per quanto riguarda Linetty, il Torino guardava con attenzione alle prestazioni del centrocampista polacco, reduce da una stagione deludente: non ha trovato moltissimo spazio in queste tre partite, racimolando in tutto 79 minuti. Ha giocato una sola gara da titolare nella quale però è riuscito a segnare.

PRESTAZIONI - Dopo aver vissuto una stagione complicata con il Toro, Linetty non è riuscito ad invertire marcia nemmeno con la divisa della sua nazionale durante gli Europei. L'ex Sampdoria non è stato in grado di mettere in mostra le qualità che in molti si aspettavano da lui nel momento in cui, nell'estate 2020, fu pagato 7.5 milioni dal club granata. La prima partita, giocata contro la Slovacchia, è stata l'unica nella quale il mediano è sceso in campo dal primo minuto venendo poi sostituito al 74' dopo aver segnato il gol del momentaneo pareggio. Nel secondo match - quello contro la Spagna - Linetty è entrato solo negli ultimi 5 minuti mentre nella terza ed ultima sfida contro la Svezia l'ex Sampdoria non ha giocato. In conclusione si può affermare che sia stata un'avventura europea in calando per lui, come evidenziato dal minutaggio: il gol (un po' fortunoso) trovato con la Slovacchia non ha propiziato un Europeo importante sul piano personale.

SCENARI - Questa vetrina europea sarebbe potuta essere utile per Linetty sia per una sua eventuale conferma in granata sia per una ipotetica cessione. Salvo colpi di scena il centrocampista polacco, dopo che avrà passato un periodo di vacanza, si riunirà alla squadra per il ritiro estivo a Santa Cristina in Val Gardena e a quel punto il suo futuro dovrà essere analizzato con cura considerando anche che Juric utilizza un centrocampo a quattro, mentre il ruolo naturale di Linetty è la mezzala nel centrocampo a tre. Quel che è certo è che Linetty non è riuscito a rendersi protagonista all'Europeo per dare un segnale positivo a sè stesso e al mondo granata.