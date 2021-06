Danimarca, Eriksen dall’ospedale: “Mi sento bene, ora tiferò i miei compagni”

Le parole del giocatore dell'Inter dall'ospedale dopo la paura di sabato

"Ciao a tutti. Grazie mille per i vostri dolci e sorprendenti saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. ️Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocano per tutta la Danimarca. Ogni bene. Christian": Christian Eriksendopo il malore di sabato in campo a Euro2020 ha scritto queste parole sul proprio profilo Instagram. Un messaggio che fa tirare un sospiro di sollievo a tutto il mondo dello sport.