Nazionali, oggi Albania-Polonia: Berisha contro Linetty, è derby a tinte granata

In palio c'è il secondo posto nel gruppo I, a dividere i due giocatori del Torino è un solo punto di distanza

Sulla strada per il Qatar si incrociano le strade di Etrit Berisha e Karol Linetty. Da una parte il portiere e capitano dell'Albania, che finora al Torino non ha trovato spazio viste anche la crescente fiducia acquisita da Vanja Milinkovic-Savic tra i pali; dall'altro il centrocampista centrale della Polonia, trequartista in maglia granata, reduce da un'inizio di campionato altalenante in contrasto con una serie di match convincenti con la propria Nazionale. Il match di stasera alle 20.45 a Tirana sarà una partita determinante per la conquista del secondo posto che porta ai playoff. Per entrambi le chances di partire titolari sono elevate. Berisha sembrava indirizzato alla panchina contro l'Ungheria, alla fine ha però giocato tutti i 90' ed è probabile che lo stesso scenario si verifichi anche contro la Polonia. Stesso minutaggio anche per Linetty contro San Marino nel 4-4-2 di Paulo Sousa contro San Marino.