Amichevole, Trento-Torino Primavera 2-1: Tufano prova il 3-5-2 alla Vanoli

Al netto del risultato, lascia una buona impressione la compattezza mostrata dalla squadra di Tufano, schierata con il 3-5-2 nel solco di quanto fa la prima squadra di Paolo Vanoli. Contro una squadra più esperta, i granata hanno tenuto bene il campo, cercando trame di gioco ordinate. Subito in campo i nuovi acquisti, dai portieri Siviero e Plaia agli altri volti nuovi Pellini e Conzato. La squadra è sostanzialmente rivoluzionata, ha detto addio la spina dorsale del biennio targato Scurto e ora si volta pagina. Al momento sono pochi i fuoriquota (il difensore Mendes e gli attaccanti Longoni e Franzoni tra chi è partito titolare oggi). Il direttore Ludergnani sta lavorando per completare la squadra: dopo gli acquisti del laterale sinistro polacco Krzyzanowski e del trequartista cipriota Tzioliou,sono attesi altri rinforzi in attacco e in difesa, mentre il centrocampo attende i rientri di Dalla Vecchia, Perciun e Galantai. Ora altre due amichevoli: giovedì con la Sanremese a Orbassano e domenica con la Primavera della Pro Vercelli a Vercelli. Prima del campionato, ci sarà poi il Memorial Mamma e Papà Cairo (8-9 agosto).