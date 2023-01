Coppa Italia Primavera, il tabellone: ai quarti il Toro affronterà il Genoa

La Primavera del Torino batte in trasferta il Cagliari per 2-1 (QUI IL COMMENTO) nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e stacca il pass per i quarti. Al prossimo turno, i granata saranno chiamati ad affrontare il Genoa. La gara dovrebbe svolgersi, salvo variazioni, mercoledì 25 gennaio. Oggi alle 14 si giocheranno anche Atalanta-Frosinone e Inter-Verona, partite che andranno a completare gli abbinamenti.