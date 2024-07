Giovanili Torino, panchine: c’è una sola novità. Per i portieri ecco Capodici

Le giovanili del Torino cominciano a prendere forma in vista della stagione sportiva 2024/25. A dirigere le operazioni come sempre Ruggero Ludergnani : il responsabile del settore giovanile granata, dopo aver portato Felice Tufano all'ombra della Mole come nuovo allenatore della Primavera , è a lavoro per completare il mosaico delle panchine delle altre formazioni giovanili.

Torino, l'ex vice di Scurto, Christian Fioratti, pronto a prendere le redini dell'U18

Come noto già da alcune settimane, Giuseppe Scurto non sarà più l'allenatore della Primavera ma il suo vice Christian Fioratti ha deciso di non seguirlo lontano da Torino e di proseguire il suo rapporto con il club che va ormai avanti da ben 13 anni. Fioratti infatti dovrebbe diventare presto il nuovo allenatore dell'Under 18 granata. Per lui in passato si ricordano anche esperienze alla guida delle formazioni U15 e U16 del Toro. Ora potrebbe quindi avere la possibilità di lavorare con giocatori più grandi che sono pronti per affacciarsi quasi in Primavera, categoria nella quale ha appena finito di lavorare. A lasciare la panchina dell'U18 granata sarebbe quindi Nino Larocca che però non resterà tagliato fuori dalla società ma gli verrà assegnato un nuovo incarico sempre nel settore giovanile del Toro. Le altre panchine invece dovrebbero restare immutate, viaggiano infatti verso la conferma tutti gli allenatori di U14, U15, U16 e U17 che in ordine sono: Altieri, Catto, Vegliato e Rebuffi. Questo il quadro degli allenatori del settore giovanile del Torino, restando però in attesa di una conferma ufficiale da parte della società. Novità anche per quanto riguarda i preparatori dei portieri. Come allenatore degli estremi difensori della Primavera è stato scelto Fabrizio Capodici che coordinerà anche tutti gli altri preparatori dei portieri in tutto il settore giovanile granata. Capodici ha un passato nella Juventus e anche nelle Nazionali italiane giovanili.