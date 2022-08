Il Torino Primavera piace nei primi test. Scurto: “Testa al Papà e Mamma Cairo”

"Stiamo lavorando molto su questo aspetto, anche perché siamo all'inizio e chiaramente è importante cercare di lavorare bene dal punto di vista fisico. I ragazzi si stanno impegnando molto. Oggi abbiamo concluso questo ritiro con un'amichevole che serve proprio come allenamento e per migliorare la condizione fisica generale"

Tra poco arriva il Mamma e Papà Cairo, un appuntamento sentito che torna dopo due anni. Cosa ti aspetti in più rispetto a quanto hai già visto in queste amichevoli?

In campo erano assenti Ciammaglichella, Dell'Aquila e Gineitis, ma anche Ruszel impegnato con la Prima squadra. Come potranno essere inseriti nel 4-2-3-1 una volta disponibili?

"Stiamo lavorando sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1. Non escludo di metterci a tre in alcune situazioni, a seconda delle caratteristiche dei ragazzi. In questo momento ci mancano diversi giocatori, ma non dimentichiamo che il campionato Primavera 1 è di altissimo livello e troveremo squadre molto attrezzate. Quando li avremo a disposizione, cercheremo di integrarli al meglio con i compagni".