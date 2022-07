Primavera, Torino-Perugia 7-0: segnali interessanti dai granata di Scurto

E' un assolo del Torino nel primo tempo. I granata mostrano già una bella intesa nei meccanismi di gioco, a dispetto dell'assenza di tre giocatori importanti come Ciammaglichella, Dell'Aquila e Gineitis. Solo in avvio si vede il Perugia con un tiro centrale che impegna Brezzo. Dal 12' però il Toro sbaglia poco e ne raccoglie i frutti. Al 12' Dembele si invola sulla destra e supera Bulgarelli con un diagonale sul secondo palo. Al 19' gran lavoro di Caccavo, che vince il duello con Samba per poi regalare a Vaiarelli l'assist al bacio per il 2-0 da distanza ravvicinata. A chiudere qualche timido tentativo del Perugia ci pensano invece Anton e Dellavalle, con il secondo pericoloso anche di testa. Il risultato non è comunque mai in discussione e la squadra di Scurto dilaga con Ansah e Caccavo, ispirati da D'Agostino. Al termine dei primi 45' il risultato è fermo sul 4-0.

Nella ripresa Scurto conferma il 4-2-3-1, cambiandone però quasi tutti gli interpreti (ad eccezione di Pertinhes).Hennaux in porta; difesa a quattro con Gaj, Rettore, Pasquino e Bura; a centrocampo spazio ad Azizi e Pertinhes; sulla trequarti invece Savva, Dalla Vecchia e Bonelli ad innescare Vianni. Chi entra dimostra di aver voglia di mettersi in mostra e la musica della partita non cambia. Il 5-0 arriva al 49', quando Vianni innesca Bonelli, solo davanti alla porta. Nonostante il risultato in cassaforte, il Toro continua a spingere, forte anche di forze fresche. Savva firma così con un bel diagonale il sesto gol dei granata. Quando il Perugia tenta una reazione d'orgoglio, arriva anche la risposta di Hennaux. Sul finale c'è gloria finisce per il tap-in di Azizi. A Biella finisce 7-0 per il Torino. Lo scorso anno la formazione granata aveva affrontato e battuto il Perugia per 5-3.