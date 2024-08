Memorial Cairo, le pagelle di Milan-Torino 1-5: Njie superlativo trascina i granata

Le pagelle della semifinale del "Mamma e Papà Cairo" giocata tra i granata e i rossoneri

8 agosto 2024

Il Torino strappa il pass per la finale grazie ad una grande vittoria contro il Milan per 1-5. Decisivo per i granata è Njie con una tripletta che dona la finale di domani ad Alessandria in questo memorial "Mamma e Papà Cairo".

SIVIERO 7: Non è chiamato a parate molto complicate o a interventi decisivi. Guida molto bene i compagni nel palleggio e gioca bene il pallone con i piedi aiutando la squadra, soprattutto nel secondo tempo dando una mano a gestire il palleggio per non rischiare nulla vista la situazione di vantaggio.

BONADIMAN 6,5: In campo per poco più di un'ora il difensore granata non si fa mai cogliere impreparato e amministra sempre gli attaccanti rossoneri, salvo nell'occasione del gol avversario quando lascia libera la sua zona di difesa. Gara comunque positiva che permette al Toro di non rischiare quasi mai. (65' PELLINI 6: Prima in maglia granata, si inserisce bene in una partita in discesa in termini di risultato)

MENDES 7: Ottima gara con poco o nulla concesso agli avversari, si dimostra un affidabile leader difensivo nella retroguardia a tre. Dà la sua mano anche in fase di impostazione con alcuni lanci e palleggi nello stretto con i compagni. Il suo merito più grande è quello di non far mai respirare i centravanti avversari rimanendogli sempre appiccicato.

DESOLE 6,5: Prova qualche affondo sulla sinistra cercando di sovrapporsi ma senza dimenticarsi la fase difensiva. Gli attaccanti rossoneri gli creano pochi grattacapi e funziona bene la sua accortezza che è utile per tutto il reparto.

MARCHIORO 6: La sua partita si limita al solo nel primo tempo per via di un infortunio subito ad inizio ripresa. Corre sulla fascia destra cercando di rendersi utile in entrambe le fasi di gioco. Suo malgrado, nel secondo tempo quando si sono aperti più spazi per via dell'inferiorità numerica del Milan, è costretto ad uscire dal terreno di gioco. (48' CONZATO 7: Ottima prestazione dell'esterno granata che viene schierato a fare il quinto a destra nonostante sia sinistro di piede ma non perde comunque l'occasione per arrivare al gol con un bel mancino potente che si insacca a mezza altezza).

DALLA VECCHIA 6,5: Partita senza grosse sbavature e con una buona gestione di palla nel terzetto di centrocampo granata che amministra sempre bene il gioco mantenendo spesso il controllo del gioco senza lasciare spiragli al Milan. (65' OLINGA 6: Entra e dà una mano anche con il recupero dei palloni in mezzo al campo)

ROSSI 6: Al 20' del primo tempo mette giù con le "cattive" Ibrahimovic e viene ammonito perché interrompe una potenziale chance del Milan a metà campo. Non si scompone nonostante il giallo e gioca sempre con attenzione e a testa alta assieme ai due compagni di reparto aprendo sia verso la corsia destra che quella mancina. (65' MULLEN 6,5: Grandi doti tecniche messe al servizio della squadra con palleggio e lanci lunghi dispensati per i compagni che portano anche al gol dell'1-4).

PERCIUN 6,5: Gestisce tanti palloni in mezzo al campo e mantiene spesso il controllo della sfera al meglio. Si inserisce in area quando ne ha occasione nel primo tempo. All'intervallo Tufano decide per un cambio. (46' CIAMMAGLICHELLA 7: Ancora una volta mette in mostra le sue doti e con i suoi strappi riesce a creare diversi grattacapi alla difesa del Milan fino al gol allo scadere).

KRZYZANOWSKI 7: Dimostra di essersi calato bene in questa nuova esperienza al Toro e scatta spesso sulla fascia sinistra dialogando molto con Njie e Desole. Le qualità sembrano importanti e la ciliegina sulla torta arriva nel secondo tempo quando serve un ottimo assist per Conzato. (74' DI PAOLO S.V.)

GABELLINI 6: Sciupa qualche occasione in avvio di gara e gli rimane il desiderio di trovare il gol per il resto della partita. Non la sua miglior prestazione ma comunque una prova sufficiente soprattutto per il lavoro sporco fatto spalle alla porta e portando a casa alcuni preziosi calci di punizione. (74' DIMITRI S.V.)

NJIE 8: Vero e proprio trascinatore del Torino. Si accende soprattutto nel finale di primo tempo quando con una fantastica tripletta indirizza la gara e chiude i sogni di rimonta del Milan in seguito alla rete del 2-1. Nella ripresa cerca ancora la gioia personale con un paio di affondi ma trovano la rete gli altri compagni. (74' FRANZONI S.V.)

ALL. TUFANO 7: Dispone il suo undici con un 3-5-2 che ricorda la Prima squadra, i granata sono combattivi e vogliosi per tutto il match palleggiando bene e creando molto. Il finale di primo tempo è perfetto con tante occasioni create che hanno indirizzato la partita. La gestione dei cambi dell'allenatore dimostra che ha fiducia in molti suoi elementi e che sta facendo le prove per capire quali siano i ragazzi su cui puntare maggiormente durante l'anno.