Memorial Cairo, le pagelle di Torino-Milan 7-6 d.c.r: Belinga propositivo, Abati mura

MARCHIORO 6: Da terzino è più l’apporto che dà alla fase difensiva che a quella offensiva. Fa buona guardia (59’ KARAMOKO 6: Si posiziona come centrale, dà fisicità alla difesa granata. Nel finale limita efficacemente Martinazzi)

MENDES 6: Prova ordinata nei 90'. Si fa trovare attento quando Bonomi prova a bussare alla porta granata. Prende una botta nel finale, ma stringe i denti per respingere l'ultimo assalto del Milan. E' il quinto granata a presentarsi dal dischetto e tra i piedi ha il rigore decisivo, ma lo sbaglia: l'unico neo della sua partita.

RETTORE 6: Scende in campo indossando la fascia da capitano. In difesa è ordinato, ma in qualche occasione corre qualche rischio anche se alla fine ha la meglio. Alla lotteria dei rigori non sbaglia.

ANTOLINI 5.5: Cerca più di una soluzione a sinistra, anche quando non ha campo per partire. Macchia però la sua gara con il passaggio a Camarda, un errore non da lui che permette al Milan di pareggiare.

DALLA VECCHIA 6: Schierato in mediana in una posizione più arretrata rispetto a quella viste nelle amichevoli a Centallo. Si adatta e dialoga bene con Mahari. Può ancora migliorare nella verticalizzazione.

MAHARI 6.5: A centrocampo dirige la manovra con esperienza. E' tra i giocatori che scelgono di andare sul dischetto nei rigori finali, calcia molto bene il suo e mantiene vivo il sogno finale.

BELINGA 7: L’uomo più incisivo di questa semifinale. Bravo a trovare il vantaggio sfruttando un’indecisione di Bartoccioni, sfiora anche la doppietta personale. Esce zoppicante, dopo aver dato tutto.

ACAR 6.5: Si accende specialmente nella ripresa, quando sfrutta la sua velocità e la capacità di muoversi tra le linee per provare a sorprendere il Milan. E' tra i più propositivi in generale dei granata.

CIAMMAGLICHELLA 6: Tenta qualche iniziativa personale per sorprendere i rossoneri, ma non riesce ad essere incisivo come vorrebbe. Da lui ci si aspetta qualcosina in più (66’ LONGONI 6.5: Disputa l'ultima mezzora della semifinale, sulla trequarti si muove bene e crea pericoli. Bravo anche dal dischetto)

GABELLINI 6: Prova a farsi vedere in attacco, ma non riceve tanti palloni giocabili e fatica a rendersi pericoloso. Può essere più partecipe nel gioco (66’ FRANZONI: Come Gabellini ha poche occasioni per fare la differenza sottoporta. Si prende anche lui la scena ai rigori però, siglando il suo)

ALL. SCURTO 7: Accede alla finale del Trofeo Memorial "Mamma e Papà Cairo", la seconda nella storia granata. Un risultato importante per come è stato ottenuto. A questa Primavera continuano a mancare per infortunio tanti giocatori importanti, ma il lavoro impostato su chi è sceso in campo ha dato i suoi frutti. Il lavoro con il gruppo è ben impostato e ci sarà tempo per rodare ulteriormente i meccanismi di gioco, recuperando tutti. Nel frattempo però la finale è un primo traguardo.