Torino Primavera, da Plaia a Gabellini: la top 5 del 2024

Il Torino Primavera ha iniziato ormai quattro mesi fa il proprio percorso in campionato, il primo sotto la guida tecnica di Felice Tufano. Il gruppo granata in estate ha subito diversi cambiamenti. Alcuni leader del biennio precedente hanno salutato, così sono cambiati anche gli equilibri tra nuovi punti fermi che sono emersi, sorprese e giocatori arrivati dal mercato e unitisi alla causa. A due giornate dal giro di boa, il Torino Primavera occupa la settima posizione a un passo dalla zona playoff per cui è stato sempre in lotta. Scopriamo ora i giocatori che meglio si sono comportati in questa prima parte di campionato stilando una top 5.