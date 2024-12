Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Ultimo fine settimana di gare del 2024 per il Settore giovanile maschile granata. Si parte domenica, 22 dicembre, con tre gare da seguire. Under 15 e Under 16 vanno in trasferta per l'ultima gara del girone d'andata e affronteranno entrambe il Pisa nella mattinata, rispettivamente alle 10.30 e alle 12.30. Resta in casa l'Under 18, che affronta alle 12.30 l'avversario più atteso: il Cesena capolista. Ferma l'Under 17, che settimana scorsa ha chiuso il girone d'andata e che rivedremo nel 2025. Lunedì in chiusura toccherà alla Primavera di Tufano, impegnata alle ore 16 a Orbassano nella sfida contro il Bologna.