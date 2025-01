Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Il weekend del Settore giovanile maschile granata si aprirà, a differenza dello scorso, con la Primavera di Tufano, che sabato alle ore 15 ospiterà l'Atalanta a Orbassano. Domenica spazio alle restanti categorie. Si parte da Under 15 e Under 16, impegnate rispettivamente alle 13 e alle 15 contro la Sampdoria al Cit Turin. Alle 15 in trasferta scenderà in campo anche l'Under 18 a Milano contro l'Inter in un big match da non perdere. Si chiude con l'Under 17, alle prese con il Parma alle 17 a Noceto in un altro scontro diretto per le fasi finali. Di seguito il programma dettagliato del fine settimana delle giovanili granata, diviso per categoria.