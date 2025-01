Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Il settore giovanile maschile sarà a ranghi ridotti nel fine settimana. Tra le Under solo una scenderà in campo, per una gara che merita però tutte le attenzioni: l'Under 18 di Fioratti sfiderà domenica alle ore 11 la Roma nello scontro diretto per il secondo posto. Due ore dopo, alle 13, ma dall'altro capo d'Italia toccherà alla Primavera di Tufano impegnata ad Assemini contro il Cagliari. Ferme tutte le altre giovanili: l'Under 17 osserva il turno di riposo, fermi interamente i campionati Under 16 e Under 15 come da calendario. Di seguito il programma del Settore giovanile maschile granata, in successione quello del Femminile.