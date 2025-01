Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Tornano a pieno regime le squadra del Settore giovanile maschile granata. Aprono le danze in contemporanea Under 18 e Primavera. Sabato alle ore 11 la squadra di Fioratti scenderà in campo contro il Cagliari in Sardegna, la Primavera di Tufano a Orbassano sfiderà invece l'Inter nel big match. Domenica spazio alle restanti formazioni. Under 15, Under 16 e Under 17 affronteranno tutte il Sassuolo: le prime due lo faranno in trasferta (calcio d'inizio rispettivamente alle 13.30 e alle 16), la squadra di Rebuffi invece ospiterà i neroverdi al Mazzola di Orbassano alle ore 15. Di seguito il programma del fine settimana delle giovanili maschili granata, a cui segue a sua volta quello relativo al Femminile.