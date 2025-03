Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Il fine settimana del Settore giovanile si apre già oggi, venerdì 7 marzo, con la Primavera: i granata di Tufano, reduci dal derby, affronteranno il big match con il Sassuolo alle ore 16. Nel weekend in campo tutte le altre giovanili. In casa giocherà solo l'Under 17, impegnata nella sfida contro il Cesena. In trasferta le restanti batterie: l'Under 18 va al Viola Park per affrontare la Fiorentina, Under 16 e Under 15 se la vedranno con il Parma. Di seguito il programma del Settore giovanile maschile granata e il resoconto successivo sul Femminile.