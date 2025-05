Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Saranno ancora Under 18 e Under 16 protagoniste nel weekend del Settore giovanile maschile granata. I torelli di Vegliato saranno impegnati tra le mura amiche nel proseguimento del campionato nazionale con un obiettivo: battere la Lazio e respingere gli assalti alla vetta. Quelli di La Rocca invece andranno in Toscana per il ritorno degli ottavi scudetto contro l'Empoli. Sempre ai box l'Under 17, i quarti scudetto metteranno in gioco la squadra di Rebuffi a giugno contro l'Inter. Di seguito il programma del Settore giovanile maschile, segue quello relativo al Femminile.